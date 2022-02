NFL-Spiele kÃ¼nftig in Frankfurt und MÃ¼nchen

Die National Football League (NFL) hat bekanntgegeben, dass Frankfurt und München künftig reguläre Saisonspiele ab der Saison 2022 bis 2025 ausrichten werden. Nach einem längeren Bewerbungsprozess haben nun beide Städte den Zuschlag für je zwei Spiele in den nächsten vier Jahren bekommen.

.

Die NFL wird in den Jahren 2022 bis 2025 je zwei Spiele in München und Frankfurt austragen. 15 Jahre nach dem Ende der „NFL Europe“ ist dies der erneute Vorstoß in Deutschland. NFL Commissioner Roger Goodell teilte die Entscheidung am Mittwoch mit und begrüßte München und Frankfurt in der NFL Familie. Der Auftakt erfolgt im Herbst 2022 in der Allianz Arena in München. Die weiteren American Football-Turniere erfolgen dann offensichtlich im Wechsel mit der Mainmetropole, die somit im Herbst 2023 Austragungsort ist.



„Es ist nicht zu wenig gesagt, wenn ich behaupte, dass uns Historisches gelungen ist, da wir die Football Liga der Welt in die Football Stadt nach Frankfurt in das Waldstadion geholt haben. Hier begann es 1945 mit dem American Football in Deutschland und diese Geschichte wird nun fortgeschrieben. Ich bin der Eintracht und allen Unterstützerinnen und Unterstützern sehr dankbar, dass gemeinsam mit der Stadt Frankfurt etwas so Großartiges gelungen ist. Es ist ein Ereignis, welches die Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt nicht so schnell vergessen werden. Die Hotellerie, die Gastronomie und auch der Einzelhandel wird – gerade in dieser schwierigen Zeit – davon profitieren, dass tausende von Menschen in Frankfurt zu Gast sein werden.“, so Mike Josef, Sportdezernent der Stadt Frankfurt.



Für beide Städte ist der Zuschlag ein guter Schub für den Tourismus. Allein die bayerische Landeshauptstadt hatte im Dezember den anzunehmenden wirtschaftliche Gegenwert durch Besucher und Übernachtungen nach einer ersten Auswertung des Referates für Arbeit und Wirtschaft auf jährlich zirka 31,5 Millionen Euro beziffert. Für die Berechnung wurde im Wesentlichen auf die Zahlen zum durchschnittlichen Ausgabeverhalten in München zurückgegriffen und diese mit den Daten aus den letzten NFL-Spielen in London abgeglichen. Ergänzende Wirkungen weiterer Nebenevents (Public Viewing, NFL-Aktionen im Vorfeld, etc.) sind hier noch nicht berücksichtigt. Bei einem geschätzten Wirtschaftswert von 31,5 Millionen Euro würde ein positiver Effekt von jährlich 550.000 Euro aus der Veranstaltung unmittelbar für den Haushalt der Landeshauptstadt München resultieren. Dieser Wert ist aber nur als grober Richtwert zu bewerten. Unabhängig von dem ökonomischen Wirtschaftswert für die Münchner Hotellerie, Gastronomie, Einzelhandel sowie die Veranstaltungswirtschaft generiert eine Sportgroßveranstaltung dieser Dimension für beide Städte einen immensen Imagegewinn.