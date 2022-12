Neuer Retail-Fonds der VIB startet mit 31 Objekten

Die VIB Vermögen AG legt einen offenen Immobilienspezialfonds VIB Retail Balance I mit einem Volumen von 350 Mio. Euro und dem Investitionsfokus auf Lebensmittel-Einzelhandelsimmobilien und Fachmarktzentren auf und hat gestern den Verkauf von sieben Gewerbeimmobilien aus dem Bestandsportfolio der VIB an den Fonds beschlossen. Weitere 24 Gewerbeimmobilien sollen aus dem Bestandsportfolio ihrer Tochtergesellschaft BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien Aktiengesellschaft an den Fonds verkauft werden.

.

Das gesamte Eigenkapital des Fonds beträgt 202 Mio. Euro. 49% des Eigenkapitals des Fonds werden zunächst von der VIB selbst bereitgestellt. Die Verwaltung des Sondervermögens erfolgt durch die IntReal Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH. Die Laufzeit des Fonds beträgt voraussichtlich 10 Jahre, die angestrebte Ausschüttungsrendite 4,9 % p.a. Das Immobilienportfolio, das die VIB zusammen mit der BBI an den Fonds verkaufen wird, besteht aus Nahversorgungszentren, Supermärkten sowie Fachmärkten in neun Bundesländern.



Der Kaufpreis für die sieben Gewerbeimmobilien der VIB wird sich auf rd. 119 Mio. Euro und der Kaufpreis für die 24 Gewerbeimmobilien aus dem Bestand der BBI auf rd. 189 Mio. Euro belaufen. Die Gesamttransaktion führt zu einem Abgang annualisierter Netto-Mieterträge von rd. 18 Mio. Euro aus der (Konzern-)Gewinn- und Verlustrechnung des VIB Vermögen AG Konzerns; dem steht ein erwarteter Ertrag des VIB Konzerns aus der Transaktion i.H.v. ca. 65,6 Mio. Euro gegenüber, wovon rund 3 Mio. Euro noch in diesem Jahr und der Rest 2023 vereinnahmt werden. Der VIB Konzern wird das Immobilienmanagement übernehmen und damit laufende Managementgebühren i.H.v. voraussichtlich 1,2 Mio. Euro pro Jahr generieren. Mit dem Verkauf der Immobilien durch den VIB Konzern wird das Bestandsportfolio des VIB Konzerns auf die Asset-Klasse Logistik und Light-Industrie fokussiert.



Der Kaufvertrag über den Verkauf des Immobilienportfolios soll kurzfristig notariell beurkundet werden. Der Vollzug des Kaufvertrages steht unter der aufschiebenden Bedingung der fusionskontrollrechtlichen Freigabe.



Mehrheitsaktionär mit 60 % der VIB Vermögen wurde im März diesen Jahres die DIC Asset AG [wir berichteten]. Ende November erhöhte die DIC ihren Mehrheitsanteil auf 68 % und plant ihre gesamten Logistikaktivitäten zukünftig in der VIB zu konzentrieren [wir berichteten].