Neue Doppelspitze bei Planquadr.at

Nach über 20 Jahren wechselt Thomas Hofer, Gründer und CEO von Planquadr.at in den Beirat des Projektentwicklers. Mit 1. Juli übergibt Hofer die operative Führung der Unternehmensgruppe zu 100 Prozent an die Geschäftsführer Herbert Peter Berghammer und Christian Häupl, die in den letzten zehn Jahren die Entwicklung des Unternehmens maßgeblich mitgestaltet haben.

Unter Hofers Führung hat sich Planquadr.at vom lokalen Bauträger zu einer international tätigen Unternehmensgruppe mit Beteiligungen an Unternehmen der gesamten Wertschöpfungskette entwickelt. Das Eingehen einer strategischen Partnerschaft mit Soravia im Jahr 2019 hat zu einem weiteren Skalierungs- und Expansionsschub geführt. Hofer konzentriert sich in seiner neuen Funktion auf die strategische Weiterentwicklung der Unternehmensgruppe. Seine Tätigkeiten als Beirat umfassen unter anderem die Bereiche Innovation, weitere Internationalisierung, Vernetzung und die Akquisition von Großprojekten.



Herbert Peter Berghammer MBA (CFO) kommt aus dem Bankensektor, sammelte rund 20 Jahre Erfahrung bei österreichischen Großbanken und leitete zuletzt die Ärztebank in Salzburg, bevor er 2016 zu Planquadr.at kam und dort die Leitung des Finanzwesens übernahm.



Mag. Christian Häupl LL.M. (CEO) war, vor dem Eintritt bei Planquadr.at 2013, als Wirtschaftsjurist in einer renommierten Rechtsanwaltskanzlei tätig. In seiner Funktion als Gesellschafter und Geschäftsführer seit 2015 bestimmte er an der Seite von Thomas Hofer den Aufstieg und erfolgreichen Kurs der Planquadr.at Gruppe maßgeblich mit.



Mit der Übertragung der operativen Führung der Planquadr.at Gruppe an die beiden langjährigen Geschäftsführer ist für Kontinuität des erfolgreichen Kurses des Unternehmens weiterhin gesorgt.