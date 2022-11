NAI Apollo verstärkt Team mit Michael Preusse und Timo Sean Hemsley

In den vergangenen Monaten hat NAI Apollo viele Mitarbeiter befördert und verschiedene Bereiche personell ausgebaut. Nun gibt das Unternehmen bekannt, dass mit Michael Preusse und Timo Sean Hemsley seit 01. November 2022 zwei weitere erfahrene Mitarbeiter hinzugekommen sind.

Michael Preuße kommt nach über 11 Jahren bei Colliers Deutschland ins Unternehmen und leitet zukünftig als Head of Office and Retail Letting die Vermietungsaktivitäten am Standort Frankfurt. Preuße beginnt seine Tätigkeit mit dem Ziel, das Vermietungsteam aufzubauen und neu zu positionieren. In seiner bisherigen Position als Director bei Colliers Deutschland beriet er namhafte nationale und internationale Unternehmen bei der Umsetzung zukunftsorientierter Immobilienstrategien.



Timo Sean Hemsley wird neuer Principal Consultant Investment. Er schloss sein Studium an der École hôtelière de Lausanne mit einem Bachelor of Science in International Hospitality Management (Hons) mit Schwerpunkt in Strategic Hotel Investment, Portfoliomanagement und M&A ab. Zuletzt arbeitete er als Vice President bei der Real Estate Investment Bank Eastdil Secured, wo Timo Hemsley über die letzten 4 Jahre Kunden bei der Veräußerung von namhaften Hotel Plattformen sowie Hotel- und Mixed-Use-Immobilien im europäischen Raum unterstützte und begleitete. Davor konnte er wertvolle Erfahrungen in der Immobilienberatung bei EY in der Transaction Advisory Services Hospitality Deutschland sowie in verschiedenen operativen Positionen im Hotelbereich in Hongkong, Indonesien und Philippinen sammeln.