Multipark Mönchhof vollvermietet

Die Multipark Mönchhof Main GmbH & Co. KG hat kurz nach Fertigstellung den rd. 6.500 m² großen, achten Bauabschnitt des Multiparks Mönchhof voll vermietet.

.

Mit einer Gesamtfläche von rd. 3.300 m² Halle, rd. 700 m² Büro- und rd. 350 m² Sozial,- Allgemein- und Verkehrsflächen werden die Firmen Transway Airfreight GmbH (rd. 3.300 m²) und Transway Internationale Speditions GmbH (rd. 1.100 m²) auf dem Mönchhofgelände in Raunheim einziehen. Die beiden Unternehmen sind in der Logistikbranche für globale Transportabwicklung, -planung und -optimierung von Luft- und Seefrachtsendungen als Dienstleister tätig. Der Einzug erfolgt im Januar 2018.



Der dritte Mietvertrag konnte im September mit der Firma First Class Zollservice, einem Logistiker für Transport, Luftfrachtsicherheit sowie Import, Export und Zollfragen, geschlossen werden. Mit rd. 1.600 m² Halle-, rd . 400 m² Büroflächen und rd. 150 m² Allgemein-, Sozial- und Verkehrsflächen wurde damit die letzte verfügbare Fläche vermietet. Der Einzug erfolgt im Januar 2018.



Von den insgesamt nun 8 Multipark Baukörpern sind bis auf Bauabschnitt 7 und Teilflächen von Bauabschnitt 6 alle voll vermietet.