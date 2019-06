Multi managt drei Shopping-Center von Corestate

Die Multi Germany GmbH hat am 1. Juni das Management des Shopping Plaza in Garbsen, der Vechte Arkaden in Nordhorn und des City Rondell in Schwenningen übernommen. Die Mandate beinhalten sowohl das vollständige Center-Management als auch die Vermietung. Multi Germany gelingt dadurch die Fortsetzung der Expansion im Bereich der externen Dienstleistungsmandate und gewinnt mit der Corestate Capital Group.

.