München: Talanx Immobilien meldet drei Abschlüsse

Nymphenburger 14

Die Talanx Immobilien Management GmbH konnte in München zwei Mietverträge erfolgreich verlängern und zudem einen neuen Mietvertrag mit der Funke Medien Gruppe einen neuen Mieter für ihr Objekt Park Gate in Schwabing gewinnen. Alle Immobilien befinden sich im Eigentum von zur Talanx AG gehörenden Gesellschaften.

.

Handelsblatt Media bleibt in der Nymphenburger Straße

Die Handelsblatt Media Group, mit seinen Flaggschiffprodukte „Handelsblatt“ und „WirtschaftsWoche“, bleibt seinen Flächen in der Nymphenburger Straße 14 im Stadtteil Maxvorstadt treu. Die Gruppe sitzt dort bereits seit 2008 und hat sich jetzt mit einer vorzeitigen Verlängerung des Vertrages die Mietfläche von knapp 800 m² gesichert. Seinen Stammsitz hat das seit 1946 tätige Medienhaus in Düsseldorf. Seit Januar 2018 ist die Gesellschaft im neu fertiggestellten „La Tête“ in der Toulouser Allee ansässig, das sich ebenfalls im Eigentum einer Gesellschaft des Talanx-Konzerns befindet [Aurelis meldet Vollvermietung des La Tête].



VDI/VDE Innovation+Technik verlängert in der Heimeranstraße

Die VDI/VDE Innovation+Technik sichert sich mit einer Flächenerweiterung und gleichzeitigen Vertragsverlängerung in der Heimeranstraße 37 über alle Flächen seinen Standort nahe der Theresienwiese für die nächsten Jahre. Das im Jahre 2002 erbaute Bürogebäude verfügt über 7 Geschosse und ein zweigeschossiges Untergeschoss und ist Teil des Gesamtensembles Park Loft, welches aus mehreren Bürogebäuden im Münchner Westen besteht.



Funke Medien Gruppe mietet zieht ins Park Gate

Anfang nächsten Jahres verlegt die Funke Medien Gruppe Teile ihres Geschäftsfeldes Zeitschriften in die Büroräume im Park Gate. Das neu gegründete Lifestyle-Segment der Medien Gruppe wird in der Domagstraße 34 auf zwei Etagen mit einer Gesamtfläche von 1.320 m² einziehen und u.a. Titel wie myself und Donna herausbringen. Das Park Gate befindet sich inmitten der Parkstadt Schwabing und verfügt über eine gute Verkehrsanbindung.