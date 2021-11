Momeni erwirbt Frankfurter Fürstenhof von der DFH

Die Momeni Gruppe hat zusammen mit einem deutschen Versorgungswerk den Fürstenhof im Frankfurter Bankenviertel von der Deutschen Fonds Holding erworben. Die Landmarkimmobilie an der Gallusanlage soll nach dem Auszug der Commerzbank AG zum 31.12.2021 für Gesamtinvestitionskosten von über 300 Mio. Euro saniert werden.

.