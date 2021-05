Modemarke by Aylin Koenig eröffnet Store am Alten Wall

Renommierter Mieterzuwachs am Alten Wall: Art-Invest Real Estate unterzeichnet mit der Hamburger Premium-Marke by Aylin Koenig einen Mietvertrag für einen neuen Store auf 200 m² im Objekt „Alter Wall 12“ an die zu vermieten. Mit by Aylin Koenig erhält der Alte Wall Hamburg eine weitere prestigeträchtige Mieter-Marke in 1a-Lage zwischen Rathaus, Jungfernstieg und Hanse-Viertel. Die Eröffnung des Shops ist für den Frühsommer 2021 geplant.

