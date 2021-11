Michael Hochgürtel neuer Geschäftsführer bei Dornieden

Michael Hochgürtel

Die Dornieden Gruppe erweitert ihre Geschäftsführung. Gemeinsam mit den beiden geschäftsführenden Gesellschaftern Martin und Michael Dornieden sowie Geschäftsführer Peter Veiks wird Michael Hochgürtel ab dem 1. Dezember 2021 die Geschicke des Projektentwicklers leiten. Der 50-Jährige verantwortet dann die kaufmännischen Belange, Finanzen & Controlling sowie den Bereich IT der gesamten Unternehmensgruppe.

.

„Wir sind froh, mit Michael Hochgürtel eine im Immobiliensektor sehr erfahrene Führungspersönlichkeit für unsere Unternehmensgruppe gewonnen zu haben“, so Martin Dornieden. Hochgürtel blickt als Immobilienbetriebswirt und Bilanzbuchhalter auf eine mittlerweile mehr als 30-jährige Laufbahn in der Immobilienbranche zurück. Zuletzt verantwortete Hochgürtel bei Frankonia Eurobau AG als Mitglied des Vorstands den gesamten kaufmännischen Bereich und war dort in mehreren Projektgesellschaften als Geschäftsführer tätig.



Mit der Erweiterung auf eine vierköpfige Geschäftsführung wappnet sich das Unternehmen für weiteres Wachstum und die hohe Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum.