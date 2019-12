Michael Heming nimmt auf dem Chefsessel Platz

Michael Heming

© Heike Rost

Der FIABCI hat einen neuen Präsidenten. Auf der Generalversammlung des Weltverbandes in Gent wurde Michael Hemig, seit Mitte 2017 Präsident von FIABCI Deutschland [wir berichteten], zum neuen Oberhaupt gewählt. „Mein Ziel ist es, die Bedeutung von FIABCI als internationaler immobilienwirtschaftlicher Dachverband innerhalb Europas weiter zu stärken. Gerade in Zeiten, die durch immer größer werdende Gräben auf unserem Kontinent geprägt sind, ist es überaus wichtig, Brücken zu schlagen“, so Hemig.

.

Hemig folgt damit Ramon Riera Torroba, der zudem spanischer FIABCI-Präsident ist. Heming konnte sich gegen die Kandidatin aus der Ukraine, Anna Koval, durchsetzen, die vormals Länderpräsidentin von FIABCI in der Ukraine war.



Der Dipl. Betriebswirt und Dipl. Sachverständige Michael Heming ist bereits seit mehr als 20 Jahren Mitglied im globalen Dachverband immobilienwirtschaftlicher Berufe und seit über 25 Jahren in der Immobilienwirtschaft tätig. Er ist Inhaber der Firma Heming-Immobilien, einem Immobilienberatungsunternehmen mit rund 15 Mitarbeitern an fünf Standorten im Rhein-Main-Gebiet, das auf die Vermarktung von Wohnimmobilien und Investment sowie Gewerbe spezialisiert ist. Zudem ist er in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH-Region) Masterlizenzpartner für Fine & Country, einem der größten internationalen Anbieter für Wohnimmobilien im Premiumsegment.



Die Amtsübernahme als Präsident FIABCI Europa erfolgt für Michael Heming auf dem Weltkongress des internationalen Verbandes, der nächstes Jahr vom 26. bis 30. Mai in Manila, Philippinen, stattfindet.