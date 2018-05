Der Munich Airport Business Park (MABP) blickt auf ein starkes Jahr 2017 zurück. In den flughafennahen Büro- und Lagergebäuden haben sich viele neue Unternehmen niedergelassen. Wie in den vergangenen Jahren auch stieg der Vermietungsstand weiter an. Insgesamt haben sich im Vorjahr knapp 20 neue U

[…]