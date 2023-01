MEAG verkauft an der Kö an J.P. Morgan

Die MEAG hat die Immobilie Königsallee 92 an einen von J.P. Morgan Asset Management gemanagten Fonds veräußert. Hauptmieter des aus dem Portfolio des Immobilien-Spezialfonds MEAG German Prime Opportunities stammenden Objekts ist die Kreativagentur BBDO [wir berichteten].

.

„Mit J.P. Morgan AM haben wir in dieser schwierigen Marktsituation einen zuverlässigen und passenden Partner für diese Transaktion gefunden, der sehr zügig und professionell den Ankauf dieser schönen Immobilie mit uns abgewickelt hat“, erläutert Sebastian Sturm, Senior Transaction Manager der MEAG.



Die siebengeschossige Immobilie mit 15.375 m² Gesamtfläche liegt am südlichen Teil der hochfrequentierten Königsallee inmitten einer der exklusivsten Bürolagen Deutschlands. Aufgrund der exzellenten Lage bildet es den Dreh- und Angelpunkt mit einer hohen Strahlkraft für Büro- und Einzelhandelsnutzer. Das Objekt ist hervorragend in das vielfältige Einzelhandels-, Gastronomie-, und Kulturangebot der Innenstadt eingebunden.



Das Büro- und Geschäftshaus an der Königsallee wurde 1952 in einer Stahlbetonskelett-bauweise errichtet. Die schlichte Fassade als helle Werksteinverblendung, mit der in der Fensterflucht zurückgestellten Fensterbrüstung, integriert das blockartige Gebäude harmonisch in die Umgebung. Das Gebäude erstreckt sich über sieben Ober- und zwei Untergeschosse.



„Als aktiver Asset Manager für Versicherungsanleger gehört das Kaufen ebenso zu unserem Geschäft wieder das Verkaufen. Mit dieser Transaktion wollen wir unser Portfolio weiter diversifizieren, wobei der Standort auch weiterhin für Neuinvestments interessant bleibt“, ergänzt Katrin Hupfauer, Head of Real Estate Transactions der MEAG.



CBRE hat die MEAG bei der Durchführung des strukturierten Verkaufsprozesses beraten, Clifford Chance rechtlich, der Käufer wurde von der BNP Paribas Real Estate beraten und rechtlich von MHL Möhrle Happ Luther.