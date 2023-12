„Maybach10“ - fertig und übergeben

Instone Real Estate (Instone) hat den Bau des Büro- und Geschäftshauses „Maybach10“ und einer fünfgruppigen Kindertagesstätte abgeschlossen. Die Immobilie gehört zusammen mit dem Wohnprojekt „Wohnen im Theaterviertel“ zum Instone-Quartier „Stuttgart City Prag“. Ihre Eigentümerin ist seit 2022 die Zusatzversorgungskasse der Bayerischen Gemeinden, vertreten durch die Bayerische Versorgungskammer (BVK).

.