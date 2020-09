MAS beauftragt JLL mit Verkauf seiner deutschen Objekte

MAS Real Estate hat JLL mit dem Verkauf seines deutschen Portfolios betreut. Das Portfolio umfasst aktuell noch 29 Immobilien und eine Gesamtfläche von rund 136.000 m². Erst vor wenigen Tagen hatte das Unternehmen den Verkauf von vier Baumärkten für 62 Mio. Euro an die Meag bekannt gegeben.

Im Bestand befinden sich noch neun Edeka-Vollsortimenter, sieben Edeka-Lebensmittel-Discounter, sieben Edeka-Cash & Carry-Geschäfte, zwei Baumärkte, ein Geschäftshaus und ein Fachmarktzentrum (16.500 m²). Hinzu kommen ein SB-Warenhaus (9.400 m²) und eine Logistikimmobilie in München. Die Immobilien befinden sich hauptsächlich im Raum Berlin/Magdeburg, in Mitteldeutschland und Südwestdeutschland. Der Großteil ist langfristig voll vermietet, einige bieten auch Entwicklungspotenzial, insbesondere in den Städten Berlin und München.



Verkauf an die Meag

Der bereits unterzeichnete Verkauf an die Meag umfasste vier Baumärkte in Heppenheim, Gummersbach, Nordhausen sowie Donaueschingen. Die vermietbare Fläche beträgt 43.300 m². Der Kaufpreis für alle vier Baumärkte lag bei insgesamt 62 Mio. Euro, wovon rund die Hälfte auf den größten Markt in Heppenheim fiel. Der Baumarkt mit einer Verkaufsfläche von rund 17.000 m² erzielte einen Verkaufspreis von über 30 Mio. Euro.