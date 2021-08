Martini-Klinik am UKE feiert Richtfest

Mit dem traditionellen Aufziehen der Richtkrone ist heute im Beisein von Hamburgs Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank der Abschluss der Rohbauarbeiten der Martini-Klinik gefeiert worden. Die Fachklinik ist mit rund 2.500 Prostatakrebsoperationen pro Jahr weltweit führend bei operativen Behandlungen von Prostatatumoren. Mit dem Neubau schafft die Martini-Klinik mehr Kapazitäten für die Versorgung von Männern mit Prostatakrebs und kommt damit der steigenden Nachfrage nach.

