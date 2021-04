Markus Weidling komplettiert Doppelspitze beim BFW

Markus Weidling

Die Doppelspitze in der Geschäftsführung des BFW Bundesverbandes Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen ist komplett. Markus Weidling verstärkt ab sofort den Verband.

Weidling war zuletzt als Geschäftsführer des Berliner Büros von Interel tätig, einer internationalen Public Affairs- und Kommunikationsberatung. Er ist gelernter Journalist und arbeitete als Abteilungsleiter für die Nachrichtenagentur dapd sowie als Sprecher des Bundesentwicklungsministeriums und Referent an der deutschen UN-Vertretung in New York.



BFW-Präsident Andreas Ibel freut sich, dass mit Markus Weidling ein Politik- und Kommunikationsexperte mit internationaler Erfahrung das Team der BFW Bundesgeschäftsstelle in Berlin verstärkt. „Als wachsender Verband der mittelständischen Immobilienwirtschaft möchten wir die Interessen unserer Mitglieder weiterhin mit einer starken Stimme gegenüber der Politik vertreten. Markus Weidling ist angesichts der Vielzahl komplexer, herausfordernder Aufgaben auf nationaler und internationaler Ebene für uns genau der richtige Kandidat“, sagte Ibel in Berlin.



Bereits im Dezember hatte der BFW Andreas Beulich zum Bundesgeschäftsführer berufen. Der studierte Geograph war zuvor stellvertretender Bundesgeschäftsführer und arbeitete seit 2013 als Referent für die Themenbereiche Europa, Markt und Digitalisierung für den Verband. „Das neue Führungsteam wird sich intensiv um die Themen kümmern, die die Menschen in unserem Land sowie die Mitgliedsunternehmen des BFW gleichermaßen beschäftigen. Bezahlbarer Wohnraum, Klimaschutz, Energiewende und die Entwicklung der Innenstädte sind nur einige der Herausforderungen“, erklärte Ibel.



Der BFW-Präsident setzt auf den vielfältigen Erfahrungsschatz der neuen Doppelspitze: „Andreas Beulich und Markus Weidling werden den Verband gemeinsam weiterentwickeln und auch die Zusammenarbeit mit den Landesverbänden weiter intensivieren. Ich freue mich, dass die Bundesgeschäftsstelle damit gut gerüstet für das Wahljahr ist“, so Ibel.