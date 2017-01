Markus Habbig bei Gothaer AM auf der Karriereleiter

Markus Habbig

Die Gothaer Asset Management AG hat die vakante Position des Leiter Real Estate mit Nachwuchs aus den eigenen Reihen besetzt. Markus Habbig (34) hat zum Jahresauftakt die Nachfolge von Ingo Bofinger, angetreten, der das Unternehmen nach fünf Jahren Ende 2016 verlassen hat, um den nächsten Karriereschritt zu machen [Ingo Bofinger leitet ab 2017 die Schweizer Anlagestiftung].

.

Habbig ist ab sofort verantwortlich für sämtliche Immobilieninvestments des Unternehmens. In dieser Funktion berichtet der Diplom-Kaufmann direkt an den Vorstand Christof Kessler. Der gelernte Betriebswirt und Immobilienökonom (ebs) blickt auf zehn Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche zurück. Seit Januar 2012 war er bei der Gothaer Asset Management AG im Bereich Real Estate mit verschiedenen Aufgaben betraut und entwickelte sich bis zum Senior Portfoliomanager Real Estate. Zuvor war er Asset- und Portfoliomanager bei Vitus Immobilien S.a.r.l., Portfoliomanager bei Corpus Sireo Asset Management Residential GmbH und Senior Investment Analyst bei der Vivacon AG.