Markus Diers kehrt zu Union Investment zurück

Markus Diers

© Union Investment

Er ist zurück im Team. Markus Diers übernimmt ab März 2024 die Leitung des Asset Management-Bereiches Retail bei Union Investment. Der 44-Jährige war bereits von 2005 bis 2016 beim Unternehmen tätig und folgt auf Lars Richter, der das Portfolio und die Abteilung maßgeblich mit aufgebaut hat.

.

Diers arbeitete bis 2016 als Spezialist für Handelsimmobilien und später als Gruppenleiter für das Bestandsmanagement des europäischen Handelsportfolios bei Union Investment. In seiner neuen Funktion als Abteilungsleiter trägt er die Verantwortung für das Management von über 50 Handelsobjekten in den Fonds des Unternehmens. Sein Vorgänger Lars Richter leitete die Abteilung über 20 Jahre lang erfolgreich und wird Ende 2024 altersbedingt aus dem Unternehmen ausscheiden.



Markus Diers verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Immobilienmanagement und legt einen Schwerpunkt seiner Arbeit in das Asset Management von Handelsimmobilien. Nach seiner bis 2016 andauernden Tätigkeit für Union Investment wechselte er zunächst zu HIH Real Estate, wo er als Leiter Asset Management Retail arbeitete. 2021 folgte ein Wechsel zur Redos Gruppe [wir berichteten]. Hier ist er aktuell für das Asset- und Leasing Management im Fondsbereich der Redos Gruppe.



„Wir freuen uns, dass wir für den Generationswechsel diese exzellente Lösung gefunden haben. Markus Diers wird mit seiner starken Retailkompetenz und seinen breiten Erfahrungen in den Segmenten Fachmarkt, High-Street und Shoppingcenter die wertvolle Arbeit von Lars Richter fortführen und unser gut aufgestelltes Handelsportfolio auch mit Blick auf neue institutionelle Anlagelösungen weiterentwickeln", sagt Henrike Waldburg, Geschäftsführerin der Union Investment Real Estate GmbH.