Marcus Michel gründet Personalberatung LightTower Consulting

Marcus Michel, bisheriger Geschäftsführer des Bereichs „Financial Services & Real Estate“ bei Contagi, geht mit der neu gegründeten Personalberatung „LightTower Consulting – People & Culture Advisors“ eigene Wege.

Als Managing Partner wird er mit einem kleinen Experten-Team insbesondere Unternehmen aus der Immobilien- und Finanzwirtschaft sowie angrenzenden Branchen beim Recruitment von Fach- und Führungskräften in Schlüsselpositionen vom Standort Frankfurt aus unterstützen. Zusätzlich bietet LightTower Consulting seinen Kunden Strategie- und Prozessberatung im Human-Rescources- beziehungsweise People & Culture-Kontext an.



Marcus Michel ist Bankkaufmann und Diplom-Betriebswirt. Neben seinem Studium an der Frankfurt School of Finance & Management war er bei dem Frankfurter Privatbankhaus Metzler und danach bei KPMG tätig, ehe er seine Personalberaterkarriere Ende der 1990er Jahre bei Hillreiner Consulting startete. Für das in München ansässige Unternehmen baute Marcus Michel das Frankfurter Büro auf und leitete dieses bis 2004. Anschließend gründete er die Michel Consult mit den Beratungsschwerpunkten Capital Markets, Private Banking und Finance. Deren Projekt- und Kundenportfolio überführte er 2015 in die Contagi Personal, wo er zunächst als Partner und ab 2020 als Managing Partner neben dem Deutschlandgeschäft den Marktbereich „Financial Services & Real Estate“ verantwortete.