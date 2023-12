Marcus Löwe wird zum Prokuristen bei Ipartment

Marcus Löwe (37) wurde Prokura für die Ipartment GmbH erteilt.

.

Der gebürtige Wittenberger nahm nach mehreren internationalen Stationen in der Hotellerie- und Tourismusbranche 2017 seine Tätigkeit bei Ipartment als Head of Sales auf und ist seit 2019 in leitender Funktion als COO (Chief Operating Officer) tätig.



In dieser Funktion trägt er maßgeblich zur Lenkung und Weiterentwicklung des Unternehmens bei. Seine langjährige Erfahrung und Kenntnis der Branche ist auch beim Expansionskurs der ipartment-Gruppe von großer Bedeutung.



Dies war ausschlaggebend für den Mitinhaber und CEO Ralph Stock Marcus Löwe zum Prokuristen zu ernennen. „Durch seine Tätigkeit konnten viele wichtige Veränderungsprozesse im Unternehmen angestoßen und erfolgreich umgesetzt werden“, betont Ralph Stock.



„Gerade im gewerblichen Investmentmarkt – Hotel- und Bürogewerbe – zeigt sich eine allgemeine Unsicherheit. Hingegen zeigt sich die Assetklasse „Serviced Apartments“ in zunehmendem Maße als Investmentziel attraktiv“, erklärt Marcus Löwe und fügt an: „In diese Lücke stoßen wir gerade und werden noch in diesem Jahr unser Portfolio weiter ausbauen.“