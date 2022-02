MAG übergibt Schlüssel an Premier Inn

Nach rund zwei Jahren Bauzeit hat die MAG Projektentwicklungs GmbH Mitte Februar symbolisch den Schlüssel für den fertiggestellten Hotelbau in Saarbücken an den neuen Betreiber Premier Inn GmbH übergeben. Dieser wird im April dieses Jahres in der Hafenstraße der Saarbrücker Innenstadt das 38. Premier Inn in Deutschland eröffnen.

