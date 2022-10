Madison und Carucel investieren in norwegischen Wohnungsmarkt

Madison International Realty und der norwegische Einzelhandels-, Büro-, Hotel-, Logistik- und Wohnimmobilieninvestor Carucel Eiendom AS bauen ihre Zusammenarbeit aus und gründen die neue Wohnimmobilienplattform Carucel Living, die sich auf den Vermietungsmarkt in Oslo spezialisiert.

.

Madison und Carucel sind davon überzeugt, dass die Perspektiven auf dem Osloer Wohnimmobilienmarkt langfristig attraktiv sind und sehen erhebliche Chancen, das aktuelle Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage durch qualitativ hochwertige und professionell gemanagte Wohnungen zu verbessern.



Das Seed-Portfolio von Carucel Living umfasst 21 hochwertige Immobilien. Madison hält nach einem ersten Investment nahezu 30 Prozent der Anteile an diesem Portfolio.



Carucel Living setzt auf drei Segmente innerhalb des Wohnimmobilienmarktes: Auf die Errichtung von Objekten zum Vermieten, auf Co-Living und auf Serviced Apartment-Konzepte. Madison will weiteres Kapital einbringen und damit das weitere Wachstum der Plattform fördern. Die erste Transaktion soll bereits im Oktober vollzogen werden.



Carucel will die Carucel Living-Plattform aus eigener Expertise und mit langfristigen strategischen Partnern managen und weiterentwickeln. Dazu zählen auch Asset Management-Maßnahmen, um zusätzliche Werte zu heben.



Die Transaktion ist das jüngste gemeinsame Geschäft von Madison und Carucel. Die beiden Unternehmen arbeiten bereits beim größten städtischen Entwicklungsprojekt in Norwegen zusammen. Das Projekt namens Oslo Bay umfasst ein Portfolio von ca. 38.000 m² Gewerbeflächen in Bjørvika im Herzen der norwegischen Hauptstadt. Dieses Investment haben Madison und Carucel 2019 gemeinsam getätigt Lesen Sie hier weiter....



„Wir glauben, dass Norwegen ein höchst attraktiver Investmentmarkt ist und der Wohnimmobiliensektor derzeit über bemerkenswerten Rückenwind verfügt“, kommentiert Craig Mason, Vice President Investments, von Madison International Realty. „Dabei bietet seine fragmentierte Struktur gute Chancen, ein Portfolio aus qualitativ hochwertigen Immobilien zu schaffen und gleichzeitig eine führende Marktposition zu erobern. Im weiteren Sinn sind wir davon überzeugt, dass der relativ stabile europäische Wohnimmobilienmarkt vor dem Hintergrund der unsicheren makroökonomischen Situation nach wie vor vielversprechend ist. Zudem verfügen wir über Erfahrung in Nordeuropa und haben bereits bei Projekten in Oslo mit Carucel zusammengearbeitet. Wir glauben, Carucel ist ein exzellenter operativer Partner mit umfassender lokaler Expertise. Wir freuen uns darauf, Carucel Living in den nächsten Jahren auszubauen.“



„Wir sind sehr angetan davon, unsere länderübergreifende Partnerschaft mit Madison zu erweitern“, ergänzt Carl Erik Krefting, CEO von Carucel Eiendom AS. „Dies ist bereits die dritte Transaktion, bei der wir gemeinsam in qualitativ hochwertige norwegische Immobilien investieren oder diese entwickeln. Mit Unterstützung des professionellen und erfahrenen Teams von Madison können wir nun weiter im Wohnimmobiliensektor expandieren.“