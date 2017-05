M7 vermietet rund 2.000 m² Bürofläche im Forum Marbur

M7 Real Estate hat im „Forum Marburg“ in der Neuen Kasseler Straße 62 Verträge über rund 2.000 m² Bürofläche abgeschlossen. Zum einen hat die FiNet Financial Services Network AG ihren bestehenden Vertrag über gut 1.700 m² Bürofläche verlängert. Zum anderen wird der Arbeit und Bildung e. V. knapp 200 m² Fläche in dem Objekt beziehen. Die Liegenschaft ist damit fast vollständig vermietet.

Die 1938 errichtete und 2000 kernsanierte Multi-Let-Immobilie umfasst insgesamt rund 12.500 m² Mietfläche, davon circa 11.500 m² Büro- und etwa 1.000 m² Einzelhandels- und Lagerfläche. Größte Nutzer sind Siemens, die Postbank Finanzberatung und ARAG. Zur Liegenschaft gehören 359 Pkw-Stellplätze. Die Immobilie gehört zum Portfolio des Investmentfonds M7 European Real Estate Investment Partners III (M7 EREIP III).



Der M7 EREIP III verfolgt eine Value-Add-Strategie mit Fokus auf Einzelhandels-, Büro- und Multi-Tenant-Immobilien im Industrial-Segment, die sowohl kontinuierliche Einnahmen als auch Potential beim Asset Management aufweisen. Zielmärkte sind Deutschland und die Niederlande.



Der Fonds ist vollständig investiert und weist ein Portfolio von 65 Immobilien in Deutschland und den Niederlanden mit zusammen rund 491.000 qm auf.