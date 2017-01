M7-Fonds kauft Portfolios für 121 Millionen Euro

Heltorfer Straße 12-22

Die Shopping Tour des Asset Managers M7 für seinen Fonds M7 EREIP IV hält an. Nach den gemeldeten ersten Akquisitionen im Volumen von 213 Millionen Euro für den europäischen Investmentfonds im Oktober letzten Jahres hat der Asset Manager jetzt binnen einer Woche weitere Portfolioankäufe in Höhe von 121 Millionen Euro in Deutschland, Irland und den Niederlanden gemeldet. Auf Deutschland entfällt mit einem Ankaufsvolumen von 63,5 Millionen Euro der größte Teil des Kuchens.

63,5 Mio.-Investment in Deutschland

Mit dem erneuten Ankauf in Deutschland baut M7 Real Estate seinen Bestand hierzulande signifikant aus. Die 10 Büro- und Light-Industrial-Immobilien von Valad Europe befinden sich an sechs deutschen Standorten mit einer Gesamtfläche von rund 103.000 m² Mietfläche und haben dem Ankaufsprofil entsprechend einen hohen Optimierungsbedarf in Sachen Leerstandsquote. Die Highlights des Portfolios sind die beiden hauptsächlich als Büroimmobilien genutzten Gebäude Heltorfer Straße 4-6 und Heltorfer Straße 12-22 (Flughafenpforte) im Düsseldorfer Businesspark am Flughafen. Die in Lichtenbroich gelegenen Immobilien umfassen zusammen rund 38.000 m² Mietfläche, von denen aktuell rund 52 Prozent nicht belegt sind. M7 hat bereits verschiedene Möglichkeiten identifiziert, um durch gezielte Asset-Management-Maßnahmen den Wert der Objekte zu erhöhen.



Bei den anderen acht Liegenschaften handelt es sich um Light-Industrial-Immobilien mit insgesamt etwa 64.800 m² Mietfläche. Drei Objekte befinden sich in Lohfelden nahe Kassel, zwei in Ottobrunn bei München, eines in Barbing unweit von Regensburg, eines in Regensburg direkt sowie eines in Langenfeld nahe Düsseldorf. Auch bei diesen Immobilien besteht noch reichlich Optimierungsbedarf, denn der Vermietungsstand beträgt gerade einmal 68 Prozent. Durch die Neuzugänge für die M7 wie gewohnt Asset Management übernehmen wird, steigt die Anzahl der in Deutschland betreuten Liegenschaften inzwischen auf 77 Liegenschaften mit einer Gesamtfläche von mehr als 828.000 m² und einem Wert von circa 463 Mio. Euro. Valad Europe freut sich indes über den gelungenen Exit. „Das High Return Portfolio, Teil eines größeren Asset-Management-Mandats, wurde von uns im zweiten Quartal 2016 auf den Markt gebracht. Das war der optimale Zeitpunkt, um die Immobilien zu verkaufen und die 2013 bei Mandatsübernahme vereinbarten Ziele umzusetzen. Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden", so Danilo Hunker, Valad‘s Head of Germany.



Portfoliozukäufe für 57,5 Millionen Euro in Irland und den Niederlanden

Dem deutschen Investment war der Eintritt von M7 Real Estate in Irland sowie ein Portfoliokauf in den Niederlanden für den M7 EREIP IV vorausgegangen. In Irland sicherte sich der Investor vier Immobilien in Fumbally Lane im Zentrum von Dublin für rund 21,5 Millionen Euro [wir berichteten]. Außerdem investierte M7 Real Estate 36 Millionen Euro für den Ankauf von neun Büro- und Handelsimmobilien in den Niederlanden [wir berichteten].