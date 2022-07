Luwin kauft zwei Bürogebäude im Frankfurter Oststern für 165 Mio. Euro

Luwin Real Estate erwirbt für die Bayerische Versorgungskammer (BVK) im Rahmen eines Forward Deals zwei Bürogebäude in der Quartiersentwicklung „Oststern“ für insgesamt 165 Mio. Euro. Verkäufer der Core-Immobilien mit insgesamt 17.900 m² vermietbare Fläche ist der Projektentwickler Lang & Cie.

