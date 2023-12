List Develop baut Mixed-Use-Immobilie in Detmold

Zentral in der Detmolder Innenstadt liegt das Grundstück, auf dem List Develop eine moderne Mixed-Use-Immobilie entwickeln wird. Auf dem exponierten Areal an der Hornschen Straße und Ecke Leopoldstraße sollen ein Lebensmittelvollsortimenter, ein Hotel mit etwa 100 Zimmern sowie weitere Nutzungen Platz finden. Hinzu kommt eine große Stellplatzanlage inklusive Tiefgarage, die direkt an das Grundstück anschließt.

.

Den Grundstückskauf beurkundeten Michael Garstka, geschäftsführender Gesellschafter von List Develop, Thomas Lammering, technischer Beigeordneter der Stadt Detmold, und Bürgermeister Frank Hilker vergangene Woche im Detmolder Rathaus.



Auch weil das Marktumfeld für Projektentwicklungen derzeit herausfordernd ist, sehen Garstka und Bürgermeister Frank Hilker das Projekt als wichtiges positives Signal. „Das Areal ist ein wichtiger Baustein der in NRW modellhaften Entwicklung des Detmolder Innenstadtkonzepts“, so Frank Hilker. „An diesem Projekt zeigt sich, dass erfolgreiche Projektentwicklungen weiterhin möglich sind, wenn das Konzept stimmt und alle Akteure an einem Strang ziehen", ergänzt Michael Garstka. Bereits in der Vergangenheit hatte auf dem Gelände ein Einkaufszentrum gestanden, das in den vergangenen Monaten abgerissen wurde. „Der Standort wurde zuletzt als Parkfläche genutzt, ist dafür aber viel zu schade“, so Garstka. Mit den neuen Nutzungen soll das Areal nun wieder aufgewertet und belebt werden. „Verkehrlich mit Bus, Bahn und Pkw gut erreichbar entsteht mit der List-Gruppe als Partner an der Seite ein neues Entree in die historische Innenstadt“, beschreibt Bürgermeister Frank Hilker.



„Wir sind einerseits als Projektentwickler für die Mixed-Use-Immobilie aktiv, konnten die Stadt aber auch von unseren Qualitäten im Service Development überzeugen. Natürlich ergeben sich hier vielfältige Synergieeffekte, die am Ende allen Beteiligten zugutekommen“, beschreibt Michael Garstka. Aktuell arbeiten die Fachleute von List Develop gemeinsam mit der Stadt Detmold an der Aufstellung des Bebauungsplanes. „Sobald dieser steht, werden wir direkt den Bauantrag anschließen, damit wir direkt mit den Arbeiten auf dem Grundstück beginnen können“, so Garstka. Er und sein Team planen eine Fertigstellung des Areals voraussichtlich im Jahr 2028.