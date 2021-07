Leipziger Stadtbau und DHL setzen Spatenstich für LEJ Campus

Die Leipziger Stadtbau AG hat am Freitag gemeinsam mit der Deutschen Post DHL Group den Spatenstich für den LEJ Campus in der August-Euler-Straße in Schkeuditz gesetzt. Das Konzept für das rund 22.000 m² große, gemischt genutzte Areal entwickelte die Leipziger Stadtbau AG, welche auch Eigentümer des Grundstücks ist. Die Fertigstellung des Campus ist für Mitte 2023 geplant. Die Rubin 65. GmbH, eine Tochtergesellschaft der Leipziger Stadtbau AG, investiert an dem Standort insgesamt rund 70 Millionen Euro.

