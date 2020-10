Lebensmittelhändler mietet Lagerhalle in Solingen

Mitten im Industriegebiet Monhofer Feld, nordwestlich von Solingen, hat die Logivest GmbH eine rund 1.000 m² große Lagerfläche an die Fatih Barut Lebensmittel Dosteli Food GmbH vermietet. Als Vermieter der Liegenschaft hatte die Complemus Real Estate GmbH dem Beratungsunternehmen den Alleinauftrag für die Vermittlung der Logistikhalle gegeben.

.

Für den in Solingen ansässigen Lebensmittelhändler Dosteli Food ist das Objekt in zentraler Lage und unweit des Autobahnkreuzes Hilden, mit Anbindung an die Ballungszentren Düsseldorf und Köln, ideal. Die rund 1.000 m² umfassende Halle, inklusive eines kleinen Bürotraktes, dient ihm zum Ausbau seiner Lagerkapazitäten und zum Umschlag von Lebensmitteln. Die Andienung erfolgt dabei über zwei Rampen mit Überladebrücken. Der Bezug der Flächen ist zum 1. Oktober 2020 erfolgt.