LCBI präsentiert Methodik für CO2-Gütesiegel

Die auf der MIPIM 2022 ins Leben gerufene Low Carbon Building Initiative (LCBI) will CO2-arme Gebäude fördern und die CO2-Emissionen des europäischen Immobiliensektors (gemessen in einer Lebenszyklusanalyse) um die Hälfte reduzieren. Nach einem Jahr des gemeinsamen Benchmarkings, der Datenanalyse und der Überprüfung durch Sachverständige stellt die Initiative in diesem Jahr in Cannes die Methodik für die erste Version des Labels vor.

Die Immobilienbranche ist für mehr als ein Drittel der CO2-Emissionen verantwortlich. Die Berechnung der CO2-Emissionen in jeder Phase des Lebenszyklus eines Gebäudes – Bau, Betrieb und Ende des Lebenszyklus – ist notwendig, um den tatsächlichen CO2-Fußabdruck von Gebäuden zu quantifizieren.



In Europa gibt es viele Diskrepanzen in der Art und Weise, wie die Lebenszyklusanalyse (LCA) zur Bewertung der Kohlenstoffemissionen von Gebäuden eingesetzt wird, wobei viele unterschiedliche Indikatoren, Untersuchungszeiträume, Geltungsbereiche und Referenzgebiete verwendet werden. Durch die Schaffung von zentralen europäischen Vorgaben und Rahmenwerken zielt die von der Initiative geförderte Methodik darauf ab, die Messung und Praxis der Lebenszyklusanalyse in ganz Europa mit einem reinen Kohlenstoffindikator (kgCO2e/m²) zu harmonisieren, der mit den lokalen Vorschriften übereinstimmt. Unter Berücksichtigung des gesamten Lebenszyklus von Gebäuden wird das künftige LCBI-Label deren Leistung anhand von drei Kriterien bewerten:



• dem gebundenen Kohlenstoff (Emissionen im Zusammenhang mit Bauelementen) gemessen in kg

CO2e/m² über 50 Jahre

• dem betriebsbedingten Kohlenstoff (auf der Grundlage des Verbrauchs der Quellen von Energie),

gemessen in kg CO2e/m²/Jahr

• im Gebäude gespeichertem biogenen Kohlenstoff (Verwendung von Materialien aus biologischem

Anbau), gemessen in kg CO2e/m²



Die Bewertung des CO2 im Lebenszyklus wird in drei Stufen vergeben, die auf der Vollständigkeit der Lebenszyklusanalyse 3 und dem Erreichen der Schwellenwerte für CO²-Emissionen, sowohl in Bezug auf den gebundenen Kohlenstoff als auch auf den betriebsbedingten Kohlenstoff beruhen.



LCBI stützt sich auf die Erfahrungen der 2015 gegründeten Association Bâtiment Bas Carbone (BBCA), die in Frankreich Pionierarbeit bei den ersten Methoden zur Messung der CO2-Emissionen von Gebäuden über ihren gesamten Lebenszyklus geleistet hat. Mehr als 450 Projekte mit einer Fläche von 3.000.000 m² wurden von BBCA zertifiziert oder befinden sich im Prozess der Zertifizierung. Diese Erfahrung hat es ermöglicht, die Emissionen dieser Projekte, die 30 bis 50 % weniger emittieren als herkömmliche Bauten, erheblich zu reduzieren. Die von BBCA entwickelte Methodik inspiriert die französische Verordnung über CO2-arme Immobilien (RE2020), die seit Anfang 2022 in Kraft ist.



Das Gütesiegel wird (beginnend mit Büro-, Hotel- und Wohnimmobilien) alle wichtigen Immobilienkategorien abdecken und sich auf Neubauten, Sanierungen sowie genutzte Gebäude beziehen. Das Gütesiegel wird einen klaren Weg zur Reduzierung der CO2-Emissionen vorgeben und damit den Akteuren im Immobilienbereich helfen, die Fortschritte bei der Messung der CO2- Leistung ihres Gebäudebestands (über den gesamten Lebenszyklus hinweg) zu verstehen, verfolgen und planen. Die Messung des gebundenen und des betriebsbedingten CO2 stehender Gebäude ist besonders nützlich für die Planung von Umstrukturierungsprojekten. Die Initiative schlägt vor, die Messung der Lebenszyklus-CO2-Emissionen in den Mittelpunkt von Immobilienstrategien in ganz Europa zu stellen



Mehr als zehn Immobilien von Sponsoren werden als „Pilotprojekte“ eingestuft, um eine erste Version des Gütesiegels zu erstellen (zunächst mit Schwerpunkt auf Neubauten). Die Bewertungen sollen bis Ende 2023 veröffentlicht werden.



„Vor einem Jahr haben mehrere europäische Unternehmen mit unterschiedlichen Profilen beschlossen, ihre Kräfte in einer Partnerschaft zu bündeln und die internationale Initiative für kohlenstoffarme Technologien LCBI zu gründen. Covivio hat sich als europäischer Akteur, der sich stark für umweltfreundliche Immobilien einsetzt und seit 2018 einen ehrgeizigen Klimaschutzplan verfolgt, dieser Initiative sofort angeschlossen. Die Projekte der vergangenen Jahre werden es ermöglichen, 2023 die ersten Tests durchzuführen, um entwickelte, auf der Lebenszyklusanalyse von Gebäuden beruhende Methodik zu erproben„, so Christophe Kullmann, CEO, Covivio.



“Als historischer Partner der BBCA, der erfolgreich an der Entwicklung zahlreicher ihrer Standards mitgewirkt hat, sowie als Vizepräsident der Organisation war es für mich, und damit auch für Bouygues Immobilier, wichtig, die Low Carbon Building Initiative zu unterstützen. Einmal mehr zeigt unser Berufsstand, dass er gewillt ist, seine Geschäftspraktiken zu ändern, um sicherzustellen, dass er sich sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene voll und ganz dafür einsetzt, seine negativen Auswirkungen auf die Umwelt einzuschränken und seine Kohlenstoffemissionen zu verringern„, erklärt Bernard Mounier, Präsident von Bouygues Immobilier.



„Wir sind uns des ökologischen Fußabdrucks des Immobiliensektors bewusst und sehen es daher als unsere Aufgabe an, Maßnahmen zu ergreifen, um den aktuellen Klima- und Umweltherausforderungen zu begegnen. Wir bei BNP Paribas Real Estate sind in unseren verschiedenen Geschäftsbereichen 10 Verpflichtungen im Hinblick auf eine kohlenstoffarme Zukunft eingegangen. Unser Ziel ist es, die Emissionen, die einen direkten Zusammenhang mit unserer Geschäftstätigkeit haben, sowie die, die indirekt mit den von uns gebauten, verwalteten und betriebenen Gebäuden zusammenhängen, zu reduzieren. Wir sind davon überzeugt, dass ein gemeinsames Vorgehen die Auswirkungen von Gebäuden auf den Kohlenstoffausstoß erheblich verringern und Städte nachhaltiger machen wird. Aus diesem Grund verpflichten wir uns und alle unsere Teams in Europa zur Einhaltung des europäischen LCBI-Rahmenwerks“, kommentiert Olivier Bokobza, CEO vom Bereich Immobilienentwicklung bei BNP Paribas Real Estate.



„Als Gründungsunterstützer dieses europäischen Projekts sind wir hocherfreut, eine neue Phase der Entwicklung des LCBI-Gütesiegels zu erleben. Wir sind der festen Überzeugung, dass diese Initiative von entscheidender Bedeutung für die Berücksichtigung von Emissionen während des gesamten Lebenszyklus von Gebäuden ist, wobei ein Standard und ein Maßstab verwendet werden, die nicht an länderspezifische Vorschriften gebunden sind", so Stéphane Villemain, Leiter der Abteilung für nachhaltige Investitionen bei Ivanhoé Cambridge.