Lang & Cie. erzielt Vollvermietung in Niederaula

Die Lang & Cie. Industrial AG erreicht die Vollvermietung ihres Multi Business Hubs im hessischen Niederaula noch vor der Fertigstellung. Langfristiger Nutzer des rund 18.000 m² großen Logistikneubaus wird ein Start-up aus der Logistikbranche sein.

.

„Wir freuen uns, dass wir noch vor Fertigstellung mit unserem Multi Business Hub überzeugen konnten und mit dem Start-up den idealen Mieter für unsere innovative Immobilie gefunden haben“, so Peter Kunz, Vorstand Lang & Cie. der Industrial AG.



Der Neubau in Niederaula überzeugt aber nicht nur durch die Lage in der Mitte von Deutschland und umgeben von den Bundesautobahnen A4, A5 und A7. Die Immobilie, die sich in rund 16.000 m² Produktions- und Logistikfläche, circa 1.200 m² Mezzanine sowie rund 1.000 m² Bürofläche unterteilt, wird nach modernsten Nachhaltigkeitsstandards errichtet. Das nachhaltige Gebäude wird nach DGNB- Gold zertifiziert.



Der Neubau entsteht aktuell auf einem knapp 39.000 m² großen Grundstück im Gewerbegebiet Am Friedrichsfeld in Niederaula und verfügt über siebzehn Rampen und zwei ebenerdige Tore. Die Flächen sind bereits in wenigen Wochen bezugsfertig. Der neue Mieter war bundesweit auf der Suche nach einem geeigneten Standort.



„Niederaula ist der ideale Ausgangspunkt für die Logistik“, so Daniel Gerlach, von der Logivest in Hannover. Das Unternehmen hat den Logistiker bei der Standortsuche und Anmietung der passenden Immobilie unterstützt.