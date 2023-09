Land Union meldet den Abschluss des Verkaufs der “Luisen Residenz” - einer in 2023 fertiggestellten Premiumresidenz, die auf einem knapp 8.000 m² großem Areal direkt am Zeuthener See gelegen ist. Der Nutzen-Lastenwechsel ist erfolgt, damit gehört die Seniorenresidenz nun zum Bestand der Aachener Grundvermögen.

