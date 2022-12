Land Hessen fördert Wohnungen in Erlensee, Pohlheim und Fulda

Das Land fördert drei Wohnungsbauprojekte mit 4,7 Mio. Euro. „Das beste Mittel gegen steigende Mieten ist neuer Wohnraum. Deshalb stellen wir Rekordmittel für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung – 2,7 Milliarden Euro bis ins Jahr 2024 – und sorgen dafür, dass sie auch genutzt werden“, sagte Wirtschafts- und Wohnungsbauminister Tarek Al-Wazir am Freitag.

25 neue Sozialwohnungen in Fulda

In Fulda-Sickels wurden durch die JH Wohnen Fulda-Sickels GmbH & Co. KG 25 neue Sozialwohnungen errichtet. Das Land beteiligt sich mit rund 1,6 Millionen Euro am Bau der Sozialwohnungen „Am Schafberg 14“. In der Landesförderung enthalten sind 1,1 Mio. Euro Baudarlehen und rund 460.000 Euro Finanzierungszuschuss. Das Darlehen und der Zuschuss werden durch die WIBank im Auftrag des Landes ausgereicht. Die Stadt beteiligt sich mit 530.000 Euro.



Gebaut wurden Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen von 45 bis 89 m². Damit stehen insgesamt rund 900 m² neue, geförderte Wohnfläche in Fulda-Sickels mit einer Anfangshöchstmiete ohne Betriebskosten von 5,90 Euro für Bürgerinnen und Bürger mit geringen Einkommen zur Verfügung.



16 neue Sozialwohnungen in Pohlheim

In Pohlheim wurde durch die Wohnungsbaugenossenschaft Horlofftal eG ein Miet-wohngebäude mit Garagen und Außenstellplätzen errichtet. Das Land hat sich mit rund 1,9 Millionen Euro am Bau der darin enthaltenen 16 Sozialwohnungen in der Straße „Zur Lutherlinde 40“ beteiligt. In der Förderung enthalten sind 1,4 Millionen Euro Baudarlehen, inklusive rund 37.000 Euro Zuschlag für rollstuhlgerechtes Bauen und rund 550.000 Euro Finanzierungszuschuss. Das Darlehen und der Zuschuss werden durch die WIBank im Auftrag des Landes ausgereicht. Der Landkreis Gießen beteiligt sich mit einem Zuschuss von 470.000 Euro. Darüber hinaus wird ein KfW-Darlehen aus dem Bundesprogramm „Energieeffizient Bauen“ in Höhe von rund 913.000 Euro sowie ein Zinszuschuss in Höhe von rund 14.000 Euro aus dem hessischen Programm „Energieeffizienz im Mietwohnungsbau“ gewährt.



Der Neubau des Gebäudes wird als KfW-Effizienzhaus 55 errichtet und hat damit einen besseren energetischen Standard als gesetzlich vorgegeben. Gebaut wurden Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen von 65 bis 77 m² Wohnfläche. Vier Wohneinheiten sind rollstuhlgerecht. Damit stehen insgesamt rund 1.100 m² neue, geförderte Wohnfläche mit einer Anfangshöchstmiete ohne Betriebskosten von 6,50 Euro in Pohlheim für Bürger mit geringen Einkommen zur Verfügung.



Zwölf neue Sozialwohnungen in Erlensee

In Erlensee entstehen durch die Gemeinnützige Baugenossenschaft Langendiebach eG zwölf neue Sozialwohnungen. Die Förderung für den Neubau in der Eugen-Kaiser-Straße 21-27 beläuft sich auf rund 1,2 Millionen Euro. In der Landesförderung enthalten sind rund 850.000 Euro Baudarlehen und rund 310.000 Euro Finanzierungszuschuss. Das Darlehen und der Zuschuss werden durch die WIBank im Auftrag des Landes ausgereicht. Die Stadt beteiligt sich mit einer Bürgschaft in Höhe von rund 190.000 Euro. Es handelt sich um einen Neubau mit 12 Zwei-Zimmer Wohnungen zwischen 47 und 60 Quadratmetern. Die Anfangshöchstmiete je Quadratmeter Wohnfläche beträgt 7,50 Euro für Haushalte mit geringen Einkommen und 8,00 Euro für mittlere Einkommen (ohne Betriebskosten).