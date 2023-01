Lambrecht mietet im Düsseldorfer Andreas-Quartier

Zum Jahreswechsel hat die Lambrecht Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB Büroräume in der Mühlenstraße 36 bezogen. Die neuen Flächen befinden sich in einem Bauteil des ehemaligen Land- und Amtsgerichts Düsseldorf, welches insgesamt über rund 5.000 m² Mietfläche verfügt. Das historische Gebäude wurde nach Entwürfen des Architekten Felix Dechant in den 1920er-Jahren errichtet.

.

Eigentümer der Immobilie ist die Dize Investment GmbH. Das Objekt gehört zum Andreas Quartier, das auf insgesamt mehr als 60.000 m² BGF neben Büro- auch Gastronomie-, Hotel- und Wohnflächen in zentraler Lage bietet. Savills war während des gesamten Vermittlungsprozesses exklusiv für den Mieter beratend tätig.