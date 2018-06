Kunst bekommt eine Bühne am neuen Flanierboulevard Alter Wall Hamburg

Visualisierung des Alten Wall

© Datenland Erik Recke / Cadman Art-Invest

Wallanlagen, Betsäle, Heinrich Heine, gesellschaftlicher Treffpunkt der Jahrhundertwende, Reichsbankhauptstelle – der Alte Wall Hamburg ist ein geschichtssträchtiger Ort. Entsprechend herausfordernd ist seine Neugestaltung. Art-Invest Real Estate hat dafür einen der berühmtesten internationalen zeitgenössischen Künstler, Olafur Eliasson, engagiert. Außerdem wurde gemeinsam mit der Freien und Hansestadt Hamburg ein Ausschreibungswettbewerb für die Freiraumgestaltung initiiert. Hierbei hat das international erfolgreiche Hamburger Büro WES LandschaftsArchitektur die 14-köpfige Jury mit einem Entwurf überzeugt, der Vergangenheit und Zukunft des Alten Walls Wirkung verleiht.

.

Olafur Eliasson, Carola Veit (Präsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft), Franz-Josef Höing (Oberbaudirektor Hamburg), Wolfgang Betz (Gesellschafter WES LandschaftsArchitektur), Prof. Dr. Andreas Hoffmann (Geschäftsführer Bucerius Kunst Forum) und Johannes Lichtenthaler (Geschäftsleitung Art-Invest Real Estate) kamen am Donnerstag im Bucerius Kunst Forum, dem größten Mieter am Alten Wall, zusammen und stellten die Pläne vor.



Kunstwerk von Olafur Eliasson im Alten Wall

Der Gewinner-Entwurf gibt vor allem dem Kunstwerk von Olafur Eliasson eine Bühne. In unmittelbarer Nähe des Rathausmarktes, in der Fußgängerzone zwischen Altem Wall und Hamburger Rathaus, fügt der in Berlin lebende Künstler zwei Skulpturen in den öffentlichen Raum. Nach außen gibt sich die Installation aus Bronze schlicht: Zwei geometrische Skulpturen markieren die beiden Enden das Alten Walls und ruhen auf schlichten Stützen wie kleine Türme um die 8,50 Meter hoch über den Köpfen der Passanten. Er nennt sein Werk Gesellschaftsspiegel: Bei näherem Herantreten an die Skulptur wird der Blick nach oben gelenkt, in das Innere des Dachs, das sich als Kaleidoskop erweist – mit Spiegeln ausgekleidet und zum Himmel hin offen.



Gestaltung der Außenanlagen nach Planung von WES LandschaftsArchitektur

Angesichts dieser Kunstinstallation und der Lage des Boulevards Alter Wall an zwei eindrucksvollen historischen Fassaden des Hamburger Rathauses und des Gebäude-Ensembles am Alten Wall, plus der Tatsache, dass das Bucerius Kunst Forum seinen Standort dort langfristig plant, waren die Landschaftsarchitekten von WES LandschaftsArchitektur fasziniert. Rund um den geschäftsführenden Gesellschafter Wolfgang Betz haben sie ihren Entwurf hanseatisch zurückhaltend gestaltet. Wie ein eleganter, kostbarer Teppich soll sich der Platzbelag zwischen die beiden prachtvollen Gebäude legen, für einen Ort der Ruhe – und Raum für die Kunstobjekte. Lediglich ein rund 3,30 Meter breites und 23 Meter langes Sitzelement aus polierten, ockerfarbenen Oberflächen ist geplant. Es nimmt analog zu Eliassons Kunstinstallation das Thema der Reflektion des Lichts wieder auf, nimmt sich gleichzeitig aber optisch zurück.



Art-Invest stiftet die beiden Eliasson-Kunstwerke im öffentlichen Raum, und stellt diese als Dauerleihgabe vor dem Gebäudeensemble Alter Wall nach aktuellen Planungen Ende 2018 auf. Die Neugestaltung des Alten Walls ist Teil eines der aktuell bedeutendsten innerstädtischen Bauvorhaben in Hamburg: Fünf aufwändig restaurierte historische Gebäude und ein neuer Fußgängerboulevard ergänzen ab 2019 das Zentrum der Hansestadt Hamburg, direkt neben dem Rathaus und der Börse. Das Ensemble ist über 150 Meter lang, bis zu 34 Meter hoch und 36 Meter breit. Es umfasst hinter denkmalgeschützten Fassaden 13 Ebenen: Drei für Einzelhandel / Gastronomie (rund 12.500 m² BGF) und ein Kunstmuseum (rund 4.000 m² BGF), sechs für Büros (rund 18.500 m² BGF) sowie vier für die Tiefgarage (rund 220 Plätze). Die Fertigstellung ist für Frühjahr bis Herbst 2019 geplant.



Mitglieder der Jury des Ausschreibungs-Verfahrens waren:

Carola Veit (Präsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft), Dr. Dorothee Stapelfeldt (Senatorin der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen), Franz-Josef Höing (Oberbaudirektor Hamburg), Bodo Hafke (Bezirksamt Hamburg-Mitte), Carola Veit (Präsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft), Andreas Kellner (Leiter Denkmalschutzamt Hamburg), Bertel Bruun (Landschaftsarchitekt, Bruun & Möllers Landschaften Hamburg), Sebastian Behmann (Studio Olafur Eliasson), Tobias Bergmann (Präses Handelskammer Hamburg), Prof. Dr. Fanz Wilhelm Kaiser (Direktor Bucerius Kunst Forum), Prof. Dr. Andreas Hoffmann (Geschäftsführer Bucerius Kunst Forum), Mark Hoischen (BID Nikolai Quartier), Torben Wiencke (SPD Bezirksfraktion Hamburg Mitte), Dr. Michael Osterburg (Bezirksfraktion Hamburg-Mitte, Bündnis 90 / Die Grünen), Roland Hoitz (CDU-Bezirksfraktion Hamburg-Mitte) sowie Johannes Lichtenthaler und Matias Otto (Art-Invest Real Estate).





Es stellten im Bucerius Kunst Forum die Pläne für die künstlerische Neugestaltung des Flanierboulevards „Alter Wall Hamburg“ vor (v.l.n.r): Prof. Dr. Andreas Hoffmann (Geschäftsführer Bucerius Kunst Forum); Carola Veit (Präsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft); Wolfgang Betz (Gesellschafter WES LandschaftsArchitektur); Olafur Eliasson (Künstler); Johannes Lichtenthaler (Geschäftsleitung Art-Invest Real Estate) und Franz-Josef Höing (Oberbaudirektor Hamburg)