KS Logistik mietet 10.000 m² Fläche in Rinteln

Die KS Logistik GmbH, ein Unternehmen der Kromberg & Schubert Gruppe, hat eine rund 10.000 m² große Hallenfläche in der Röntgenstraße 20-22 in einem hochmodernen Logistik- und Produktionszentrum unmittelbar an der A 2 in Rinteln langfristig angemietet. Mit der Vermietung ist das Gewerbeobjekt pünktlich zur Fertigstellung nun vollvermietet.

.

Auf einer Grundstücksfläche von ca. 65.000 m² hat der Projektentwickler Peper & Söhne in einem Joint-Venture mit der Sander Projekt GmbH einen Logistikneubau mit vier unabhängigen Units und insgesamt knapp 34.000 m² Hallenfläche entwickelt. Zudem erfüllt der von dem Unternehmen Goldbeck durchgeführte Neubau alle Kriterien für eine Gold-Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB).



„Der Stellenwert des Projekts war für uns in mehrfacher Hinsicht besonders, unter anderem wegen des ambitionierten zeitlichen Ziels, das nur durch die herausragende Zusammenarbeit aller Projektpartner erreicht werden konnte“, sagt Christoph Peper, Geschäftsführender Gesellschafter von Peper & Söhne.



Vermieter ist die S & P Projektgesellschaft Rinteln GmbH & Co. KG. Robert C. Spies war bei der Vermietung beratend und vermittelnd tätig.



Das neue Logistikzentrum ist ein multifunktionaler Hallenneubau, der mit den neuesten Standards nach Industriebaurichtlinien konzipiert und ausgestattet ist. Die von KS Logistik angemietete Hallenfläche verfügt über zehn Heckandienungstore und ein ebenerdiges Sektionaltor. Der Hallenboden kann in den Produktionsbereichen mit bis zu 10 kN pro m² belastet werden, die Hallenhöhe beträgt ca. 10,00 m UKB. Neben KS Logistik sind weitere langfristige Mieter die Unternehmen GPD Packaging und Nosta Logistics mit Sitz in Ladbergen.