Koko von Knebel eröffnet in Düsseldorf

Das Label Koko von Knebel ist neuer Mieter in der Flinger Straße 6 in Düsseldorf. Die hochwertige Fläche verfügt über insgesamt 150 m² und befindet sich in einem historischen Wohn- und Geschäftshaus in A-Lage in der Düsseldorfer Altstadt. Savills war vom Eigentümer mit der Vermittlung der Fläche exklusiv mandatiert und während des gesamten Prozesses sowohl für den Vermieter als auch den Mieter beratend tätig.

„Das Label ‚Koko von Knebel‘ bettet sich hervorragend in den benachbarten Mieterbesatz wie Wellensteyn und Amorino ein und wertet die beliebte Altstadtfußgängerzone damit weiter auf. Ausschlaggebend für die Anmietung waren die hochfrequentierte A-City-Lage und der händlerfreundliche Ladenzuschnitt der Immobilie“, sagt Oliver Tust, Director Retail Agency Germany bei Savills.