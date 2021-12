Kingstone, Pegasus und DZ Bank bringen Kreditfonds

Das Joint Venture von Kingstone und Pegasus bringt gemeinsam mit der DZ Privatbank einen Real-Estate-Debt-Fonds nach Artikel 8. Der Focus Mezzanine Germany I“ bildet den Auftakt des Umbrella-Fonds Kingstone Debt Opportunities S.A. SICAV-RAIF.

.

„Mit unserer Debt-Investment-Plattform ermöglichen wir nun institutionellen Investoren neben unserem Angebot an Immobilienfonds auch den Zugang zum regulierten Mezzanine- und Whole-Loan-Geschäft“, sagt Dr. Tim Schomberg, geschäftsführender Gesellschafter der KDA.



Der geschlossene Spezial-AIF Focus Mezzanine Germany I mit einem Zielvolumen von 150 bis 200 Millionen Euro ist ein ESG-Strategiefonds nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Mit dem Vehikel investiert die Kingstone Debt Advisory GmbH (KDA) durch Mezzanine-Darlehen und Whole-Loan-Finanzierungen in Wohn- und Gewerbeimmobilienentwicklungen bzw. Umnutzungen oder Repositionierungen von Bestandsobjekten an wirtschaftsstarken Standorten in ganz Deutschland. Der Fonds wurde in der Strukturierung insbesondere auf die regulatorischen Erfordernisse von Sparkassen und Genossenschaftsbanken ausgerichtet. Zeichnungen sind ab drei Millionen Euro möglich.



Der Focus Mezzanine Germany I hat seinen Investitionsschwerpunkt mit rund 50 Prozent auf Wohnimmobilien. Weitere 50 Prozent des Portfolios sollen auf gewerbliche Nutzungsarten – vornehmlich Büros – entfallen. Die Kreditzusagen des Fonds bewegen sich in der Bandbreite von 10 bis 30 Millionen Euro. Erste Seed-Investoren aus dem Sektor der Sparkassen und Genossenschaftsbanken konnte die KDA bereits gewinnen. Als Anlageberater für das Vehikel zeichnet die KDA verantwortlich. Die DZ Privatbank S.A. fungiert als Verwahr- sowie Transfer- und Registerstelle. Deren hundertprozentige Tochter, die IPConcept (Luxemburg) S.A., übernimmt als AIFM die Administration des Fonds.