Kingstone erwirbt Hauptgebäude des Möllner Robert-Koch-Parks

Kingstone Real Estate erwirbt für einen Gesundheitsimmobilien-Spezial-AIF das Hauptgebäude des Robert-Koch-Parks. Ankermieter der gemischt genutzten Gewerbeimmobilie ist der vollstationäre Pflegeanbieter „Leben & Pflegen Gahl“. Darüber hinaus besteht ein diversifizierter Nutzer-Mix mit Mietern wie u.a. der Arbeiterwohlfahrt, der Freien Schule Mölln, dem Lebenshilfewerk Kreis Herzogtum Lauenburg, einer Tagespflege, einem Caterer mit Bistro, verschiedenen Büromietern und klassischem Wohnen. Verkäufer des voll vermieteten Objekts ist die Erste Grundstücksgemeinschaft Elbe-Lübeck-Kanal GmbH & Co. KG.

