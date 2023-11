KGAL und Universal erweitern Renewables-Angebot für Privatanleger

KGAL hat in Zusammenarbeit mit Universal Investment als KVG den neuen offenen Publikumsfonds „KGAL klimaSubstanz“ aufgelegt und erweitert damit ihr Retail-Angebot, um ein Produkt, das wie der offene Immobilien-Publikumsfonds „KGAL immoSubstanz“, messbar zur Dekarbonisierung der Volkswirtschaft beitragen soll.

.

Der neue Artikel 8+-Fonds nach SFDR ermöglicht deutschen Privatanlegern bereits ab einer Anlagesumme von 25 Euro eine direkte Beteiligung an einem breit diversifizierten Portfolio im Bereich der erneuerbaren Energien. Ziel des „KGAL klimaSubstanz“ ist der Aufbau eines europaweit diversifizierten Portfolios mit Schwerpunkt auf nachhaltiger Energieerzeugung, vor allem in den bewährten Technologiesegmenten Onshore-Wind und Photovoltaik. Neben verschiedenen Technologien erfolgt die mehrdimensionale Diversifizierung dabei geografisch, nach Art der Stromvermarktung sowie Lebenszyklusstadien der Assets. Der Fonds hat sich bereits exklusiv eine Ankaufspipeline aus Wind- und PV-Parks in Deutschland und Polen gesichert, der erste Ankauf soll vor Jahresende erfolgen. Perspektivisch sollen mehrere hundert Millionen Euro Fondsvolumen erreicht werden, die nach der Anlaufphase grundsätzlich neben Bestands-Assets in Projektentwicklungen als Beimischung fließen können.