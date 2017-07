Kfzteile24 mietet 2.000 m² am Treptower Park

Kfzteile24 bezieht in den Schuckert Höfen am Treptower Park 28-30 einen neuen Verwaltungsstandort auf rund 2.000 m² Fläche. Das Berliner Multichannel-Unternehmen mit Onlineshops, Filialverkauf und Werkstattservice bezieht die neue Fläche zum September 2017. Die Anmietung von zusätzlichen Kapazitäten für die Verwaltung war laut der Geschäftsleitung von Kfzteile24 nötig, um dem starken Wachstum des Unternehmens gerecht zu werden. Im Hause Kfzteile24 freut man sich auf die neuen Büroräume und will mit einem frischen, individuellen Einrichtungskonzept die Attraktivität als Arbeitgeber weiter steigern. Cushman & Wakefield vermittelte die Vermietung und war sowohl für den Mieter als auch den Vermieter, die Nicolas Berggruen Holdings GmbH, beratend tätig.

Bei den Schuckert Höfen handelt es sich um die ehemaligen Werke der Schuckert & Co. Elektrizitäts-AG, die 1896 errichtet wurden. Die Gebäude wurden umfangreich denkmalgerecht saniert und im Jahr 2012 fertiggestellt.



Mit dem neuen Standort in Treptow erweitert der Online-Autoteilehändler seine Präsenz auf fünf Standorte in Berlin. Bisher unterhält das Unternehmen Werkstätten und Verkaufsfilialen in Spandau, Mahlsdorf und Weißensee sowie die bisherige Firmenzentrale in Lichtenberg. Zusätzlich gibt es zwei Logistikstandorte bei Potsdam und Ludwigsfelde.