An diesem Donnerstag eröffnete in der Lenggrieser Straße in Bad Tölz eine der bisher am nachhaltigsten modernisierten Kaufland-Filialen wieder für die Kunden. Bereits der Blick auf die neu gestaltete Fassade mit modernen, nachhaltigen Holzelementen, die sich harmonisch in die lokale, bayerische Baukultur einfügt, verdeutlicht: Hier hat nach einer Umbauzeit von

[…]