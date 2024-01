Kauf Dich Glücklich folgt in Frankfurt auf Weekday

Das Berliner Lifestyle-Label „Kauf Dich Glücklich" zieht in Frankfurt von der Großen Eschenheimer Straße an die Kaiserstraße 8. Vormieter am Standort war Weekday. Lührmann hat bei der Anmietung beraten und war vermittelnd tätig. Der neue Concept Store bietet rund 460 m² Verkaufsfläche über zwei Etagen. Am 27. Februar 2024 ist die Eröffnung geplant.

„Die Kaiserstraße ist neben der Zeil und der Freßgass eine der beliebtesten Einkaufsstraßen in Frankfurt„, erklärt Clara Abend, die als Consultant Retail Vermietung am Düsseldorfer Standort von Lührmann diesen Deal verantwortet. „Als Concept Store passt ‚Kauf Dich Glücklich' hervorragend in die Lage.“ Die Marke biete mit ihren Produkten ein zeitgemäßes Shoppingerlebnis und werde sich bestens integrieren. An der Bleidenstraße in der Nähe der Kleinmarkthalle betreibt „Kauf Dich Glücklich" einen weiteren Store in Frankfurt.