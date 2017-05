KanAm-USA-Fonds schütten mehr als 40 Mio. US-Dollar aus

Die KanAm-USA-Immobilienfonds haben in einer zweiten Tranche rund 21 Mio. US-Dollar brutto für das Jahr 2016 geleistet. Damit erhielten Anleger geschlossener KanAm-USA-Fonds für das vergangene Jahr gut 41 Mio. US-Dollar ausgezahlt. Für das laufende Jahr 2017 kündigte der Asset Manager abermals hohe Ausschüttungen von bis zu 9 Prozent p.a. an. Die inzwischen hohen zu leistenden US-Steuervorauszahlungen erhalten deutsche Anleger größtenteils binnen Jahresfrist zurück.

.

Ausstieg in den nächsten Jahren geplant

Die Ausschüttungen für die USA-Immobilienfonds werden bei KanAm in zwei Tranchen ausgezahlt, die erste Anfang November [KanAm-USA-Fonds schütten 40 Mio USD aus], die zweite erfolgte jetzt Anfang Mai 2017. Für die kommenden Jahre ist der Ausstieg geplant, um die ursprünglichen Investitionen, die zum Teil Jahrzehnte zurückliegen, insgesamt erfolgreich abzuschließen. Die Ergebnisse der bereits aufgelösten KanAm-USA-Fonds liegen im Durchschnitt bei 15 Prozent p.a..



Investitionen in südlichen Großstädten der USA

Die KanAm-USA-Immobilienfonds sind in überregionale Einkaufszentren mit Freizeitangeboten vom Kino bis Restaurants oder Bowlingbahnen investiert und waren bereits an der Entwicklungsphase dieser urbanen Subzentren beteiligt. Die überregionalen Malls liegen in oder nahe südlicher Großstädte in den USA wie Los Angeles, Dallas, Houston, Atlanta oder zwischen Washington D.C. und Baltimore.



Wie die Münchener KanAm mitteilte, haben alle ihre Investitionsobjekte in den USA in den vergangenen Jahren trotz wachsender Konkurrenz durch Online-Shopping Wertsteigerungen durch steigende Umsätze erfahren, die von unabhängigen Gutachtern bestätigt wurden. Die Attraktivität werde durch laufende Modernisierungsmaßnahmen und ständige Anpassungen im Mietermix von Outlet-Angeboten bis hin zu gehobenen Markenartiklern in einem breiten Branchenmix erreicht. Zudem seien die überregionalen Malls langfristig zu günstigen Konditionen finanziert.