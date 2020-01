KanAm Grund kauft das „Le Corrège“ im Brüsseler Europaviertel

Die KanAm Grund Group hat in Brüssel das Le Corrège in der Avenue Cortenbergh für den Immobilien-Spezialfonds „KanAm Grund European Cities HP“, der sich an institutionelle Investoren richtet, gekauft. Das Gebäude mit teilweise 6 Obergeschossen und seinen rund 5.200 m² im Stadtviertel Leopold ist längerfristig an das finnische Außenministerium vermietet.

.

Das Le Corrège wurde im Jahr 1992 erbaut, im Jahr 2012 saniert und modernisiert. Es verfügt neben den Büro-, Archiv- und Lagerflächen auch über einen Garten sowie eine Terrasse und 66 Parkplätze in der dreigeschossigen Parkgarage unter dem Gebäude. Das umgebende Viertel entwickelte sich in den vergangenen Jahren auch zu einem beliebten Wohngebiet. In der Umgebung sind zahlreiche Hotels verschiedener Kategorien. Der direkt gegenüberliegende Cinquantenaire-Park mit seinen zahlreichen Museen bietet gute Erholungsmöglichkeiten.