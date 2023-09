K-1 BusinessClub erweitert Präsenz im Main Tower

Die K-1 BusinessClub GmbH erweitert ihre Präsenz im Main Tower in Frankfurt. Nur etwa ein Jahr nach dem Einzug in den Wolkenkratzer [wir berichteten] hat das Unternehmen eine zusätzliche Fläche von rund 1.190 m² langfristig angemietet und belegt nun insgesamt rund 2.300 m² Fläche. Die Beratung erfolgte erneut durch Blackolive. Vermieter der Fläche ist die Helaba Landesbank Hessen-Thüringen.

.

Der 240 Meter hohe Main Tower befindet sich im Herzen des Frankfurter Bankenviertels in der Neuen Mainzer Straße 52-58 und bietet repräsentative und exklusive Mietflächen. Mit seiner Erscheinung fügt sich der nach LEED-Gold zertifizierte Wolkenkratzer ins Stadtbild ein. Durch seine zentrale Lage verfügt das Gebäude über eine optimale Verkehrsanbindung sowohl an den ÖPNV als auch an die Autobahn. Der Opernplatz, die Fressgass' sowie die Zeil mit einer Vielzahl an Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten befinden sich in nächster Nähe.