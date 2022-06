Juwelier Christ feiert Flagship-Eröffnung im KII

Christ Juweliere und Uhrmacher seit 1863 feiert heute seine Eröffnung im KII, in der Schadowstraße 42-52 in Düsseldorf. Der Juwelier war seit vielen Jahren im gegenüberliegenden Eckhaus Berliner Allee/Schadowstraße ansässig, entschied sich aber im Rahmen einer Flächenoptimierung für die Eröffnung einer neuen Flagship-Filiale in dem markanten Ensemble in der Innenstadt, deren Flächen von Lührmann vermittelt wurden. Auf über 300 m² Mietfläche wird das Juwelierunternehmen sein umfangreiches Sortiment namhafter Schmuck- und Uhrenmarken anbieten.

.

Die Eröffnung des Flagship-Stores im KII erfolgt im Rahmen der im vergangenen Jahr getroffenen Entscheidung in die Filialen zu investieren. Das Juwelierunternehmen hatte im Dezember angekündigt, weitere fünf Millionen Euro für die Stärkung des Filialnetzes - sowohl für die Kernmarke als auch für das Brand „Brinckmann & Lange“ - einzusetzen. Den Auftakt für die Kernmarke Christ erfolgte in Regensburg. Dort wurde der Store im Donau Einkaufszentrum geschlossen und eine neue Filiale in der hochfrequentierten Königsstraße an den Start [wir berichteten]. Es folgte die Eröffnung eines Flagshipstores in der Frankfurter Top-Lage Zeil. Auch hier wurde der vorherige langjährige Standort geschlossen und ein paar Häuser weiter größer und moderner wiedereröffnet [wir berichteten].