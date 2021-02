Barings holt Jürgen Schmid in die deutsche Geschäftsführung

Jürgen Schmid

Das Unternehmen verpflichtet den 51-Jährigen als neuen Head of Acquisiton & Sourcing. Die letzten acht Jahre war Schmid bei Savills tätig und freut sich nun „sehr auf die neue Aufgabe“ bei dem Immobilien-Investmentmanager.

.

Barings beruft Jürgen Schmid in die deutsche Geschäftsführung. Schmid verantwortet vom Standort Frankfurt sowohl das deutschlandweite Deal-Sourcing als auch den Immobilienankauf für die bestehenden Core-, Value-add- und opportunistischen Strategien. Der neu geschaffene Bereich „Acquisition & Sourcing“ bündelt dabei gemeinsam mit dem von Nikolas von Kleist geleiteten Resort „Transaction Management“ sämtliche An- und Verkaufsaktivitäten in Deutschland.



Jürgen Schmid kommt von Savills, wo er seit 2013 als Director Investment das regionale Investmentgeschäft in Frankfurt verantwortet und in dieser Zeit zahlreiche Transaktionen vornehmlich im Büro- und Wohnungssektor begleitete. Zuvor war er in unterschiedlichen Positionen u.a. bei Deka Immobilien, Tishman Speyer und der Freo Group tätig.



„Wir freuen uns außerordentlich, dass wir Jürgen Schmid für uns gewinnen konnten. Mit ihm bekommen wir einen ausgewiesenen Experten mit einem breiten Erfahrungsschatz und einem exzellenten Netzwerk. Er wird uns bei unserem Ziel unterstützen, dieses Jahr bis zu eine Milliarde Euro zu investieren, vor allem im Logistik-, Wohn- und Bürosektor“, erklärt Sascha Becker, Managing Director und Country Head Germany.