JLL verliert Christoph Härle

Christoph Härle

Nach fast 25 Jahren verläßt Christoph Härle (52) JLL. Dies teilte der Immobiliendienstleister heute mit. Das Ausscheiden erfolge „auf eigenen Wunsch und im besten Einvernehmen zum 28. Februar 2019, um sich neuen unternehmerischen Tätigkeiten“ zu widmen.

Damit verliert JLL einen Immobilienexperten erster Güte. Härle begann seine Tätigkeit bei JLL 1994 als Analyst im Londoner Team für Hotelimmobilien. Ab 1997 etablierte er das deutsche Hotelimmobilien-Team und entwickelte es aus Frankfurt zügig zum Marktführer im deutschsprachigem Raum. Es folgten Stationen in unterschiedlichen Rollen in New York, München und London.



Seit 2011 übernahm Härle sukzessive die Verantwortung für die Hotel-Aktivitäten von JLL in Dubai, Frankreich, Italien, Russland, Spanien und der Türkei und wechselte im Jahr 2014 als CEO EMEA Hotels & Hospitality nach London. Als EMEA-Repräsentant im Global Hotel & Hospitality Board von JLL hat Härle entscheidend zur erfolgreichen und nachhaltigen Entwicklung des Bereichs beigetragen, die Marktführerschaft des Hotels & Hospitality-Teams ausgebaut und exzellente Ergebnisse erzielt. Im Jahr 2016 wurde Härle in das Global Capital Markets Team von JLL berufen und war dort maßgeblich an dessen Aufbau und Strukturierung beteiligt, wobei er seinen Fokus auf globale institutionelle Kunden im deutschsprachigem Raum legte.