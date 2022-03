JKT Property Valuation mietet im Hamburger Schumacher-Kontor

Die JKT Property Valuation GmbH hat ca. 230 m² Bürofläche im Schumacher-Kontor in der Dammtorstraße 25 in Hamburg-Neustadt angemietet. Der Einzug in die denkmalgeschütze Immobilie soll im zweiten Quartal 2022 erfolgen. Eigentümer ist Nogra Hamburg S. à r.l., vertreten durch La Française Real Estate Managers Germany, die das Objekt im Jahr 2018 erworben hat [wir berichteten]. Angermann hat den Mietvertrag vermittelt.

